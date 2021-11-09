Баку, , 16:17 — REGNUM Баку считает, что Ереван намеренно старается обострить ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, обнародованного 9 ноября пресс-службой азербайджанского дипведомства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отреагировали на сообщение МИД Армении, в котором говорилось, что возле Шуши военнослужащие ВС Азербайджана 8 ноября обстреляли четверых жителей Нагорного Карабаха, которые пытались отремонтировать водопровод. Азербайджанские дипломаты отметили, что в этом районе работы проводятся в сопровождении российских миротворцев, но их тогда не было, что вызвало вопросы.

«Также в этот день в Шуши проходили мероприятия с участием президента Азербайджанской Республики и государственных должностных лиц, и известно, что в таких случаях принимаются усиленные меры безопасности», — сообщили в МИД Азербайджана.

В ведомстве действия армянской стороны расценили как «провокацию» и «нарушение» положений трёхстороннего соглашения Москвы, Баку и Еревана от 10 ноября 2020 года.

Напомним, 8 ноября в Нагорном Карабахе заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана ранили четверых человек, которые собирались ремонтировать водопровод. Один из них скончался в больнице.

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