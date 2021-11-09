Ферзиково, Калужская область, 9 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области суд приговорил 51-летнего иностранца к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за изнасилование восьмилетней давности, сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что 31 марта 2013 года подсудимый находился в компании знакомых в одном из домов калужского поселка Ферзиково, где он совершил в отношении местной жительницы насильственный половой акт против её воли. По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело и установлена личность злоумышленника. Им оказался гражданин иностранного государства, находившийся на заработках на стройке одного из объектов поселка. Однако мужчина сразу после совершения преступления скрылся. Следователи СК России предъявили ему заочное обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера и объявили в розыск. Затем расследование уголовного дела было приостановлено.

В начале января 2021 года этот мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории Москвы. Злоумышленник находился на территории Российской Федерации незаконно, занимался временными подработками в Москве. Теперь мужчина понесет наказание за содеянное.