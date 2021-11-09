Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. За десять месяцев 2021 года — с января по октябрь — средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Санкт-Петербурге выросла на 15,15%, достигнув отметки в 181,2 тыс. рублей. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Дарко».

Дарья Драй ИА REGNUM Дома Петербурга

Наиболее значительный рост цен на вторичном рынке как в процентном отношении, так и в абсолютном значении за десять месяцев текущего года был отмечен в Адмиралтейском районе.

«Средняя стоимость «квадрата» выросла на 24,76%, достигнув отметки 198,5 тыс. рублей. В абсолютном значении рост средней цены составил 39,4 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Самый незначительный рост в абсолютных значениях показал Приморский район. Как и в Красносельским районе, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке здесь стала дороже на 17,1 тыс. рублей. Средний «квадрат» вырос на 10,41%, достигнув отметки в 181,3 тыс. рублей.

По данным федеральной базой недвижимости от риэлторов Restate.ru, вторичная недвижимость продолжает дорожать во всех городах-миллионниках России, кроме столицы. В Москве цены на данный сегмент недвижимости не менялись с лета текущего года. В остальных мегаполисах, с октября 2020 по октябрь 2021-го, «квадрат» на вторичном рынке подорожал в среднем на 30%.

Максимальный рост отмечен в Казани — здесь средние цены за год увеличились на 36% и дошли до 119,3 тыс. рублей за квадратный метр и цены осенью продолжают расти. На второе место по росту вышел Нижний Новгород — здесь цены на «вторичке» за год прибавили 34%, а квадратный метр вырос до 102,3 тыс. рублей. Замыкает топ-три — Воронеж (32%), где средние цены за год поднялись с 55 до 74 тыс. рублей за кв. м.

«В остальных миллионниках «квадрат» за год также вырос значительно. Больше всего — в Новосибирске (28%), Санкт-Петербурге (27%), Челябинске (26%), Волгограде (25%) и Ростове-на — Дону (23%). Наименьшую динамику показали Пермь (16,5%) и Москва (13%)», — подытожили в компании.