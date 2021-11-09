Салехард, , 16:13 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги рушится двухэтажный жилой дом, который более 30 лет не видел капитального ремонта и не признан аварийным, имея 86% износа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Аварийный дом Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. вячеслав Котёночкин. 1976. ССС

Установлено, что дом по ул. Рижской, 33 в Лабытнанги введён в эксплуатацию в 1988 году, его износ составляет 86%. При этом с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в этом жилом здании не проводился. Прокурорская проверка выявила разрушение отдельных свай, гниение ростверки, следы жидких отходов под домом, протечек кровли, нарушение теплоизоляции инженерных сетей канализации и другие нарушения.

В доме есть муниципальные квартиры, но горадминистрация Лабытнанги не обеспечила контроль над имуществом, что привело к разрушению его инженерных систем и несущих конструкций. А также не приняты меры по обследованию этого дома на предмет его пригодности для проживания.

Прокурор Лабытнанги внёс представления в адрес управляющей компании ООО «Престиж» и главы местной администрации. В отношении должностного и юридического лица ООО «Престиж» возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).