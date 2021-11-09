Тамбов, , 16:13 — REGNUM В Тамбовской области с сельскохозяйственных полей собрано более одного миллиона тонн подсолнечника, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Уборочные работы ещё продолжаются.

Подсолнечник Павел Редин © ИА Красная Весна

По данным управления сельского хозяйства области, масличная культура убрана с 96 процентов полей.

По мнению специалистов, рекордного урожая подсолнечника удалось достичь за счет грамотного применения аграриями удобрений, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, в этом году общая посевная площадь подсолнечника превышает 456 тыс. гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год — 394 тыс. гектаров).

«Подсолнечник — одна из основных технических культур, возделываемых в Тамбовской области. Наращивание его производства обусловлено рыночным спросом и соответствующим увеличением перерабатывающих мощностей на семи предприятиях, которые работают в регионе, — сказал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. — Мы намерены и дальше активно развивать и поддерживать сельское хозяйство за счёт всех имеющихся ресурсов».

Масложировая отрасль является одной из ведущих областей пищевой промышленности Тамбовской области.

Напомним, что на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 112 миллионов рублей на поддержку производителей подсолнечного масла и сахара Тамбовской области. Средства предназначены для частичной компенсации затрат на производство этих товаров в соответствии с правительственными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продукты. Субсидирование позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек объемов продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.