Казань, , 16:55 — REGNUM В столице Татарии задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств. По информации пресс-службы управления МВД России по городу Казани, ранее судимый мужчина находил объявления о продаже дорогих вещей на сайте, а при встрече с продавцом показывал подложный чек об оплате, забирая при этом товар.

Тюрьма

Так, злоумышленник 31 августа обманом похитил у жителя Казани смарт-часы стоимостью 34 тыс. рублей. 19 сентября он обманул двоих казанцев. У одного из них задержанный похитил игровую приставку, у другой — дорогие куртки.

Установлена причастность задержанного к совершению около 20 подобных преступлений. Злоумышленник во всем сознался и признал вину. Мужчина заключен под стражу, в отношении него по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 34-летняя жительница села Теньки Камско-Устьинского района Татарии нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже зерна. Договорившись с продавцом о цене и сроках поставки, она перечислила требуемую сумму, но зерно так и не получила.

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