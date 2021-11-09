Варшава, 9 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Польская журналистка Агнешка Пикулицка намерена оспорить решение узбекских властей, которым ей запрещен въезд в Узбекистан, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее Агнешка Пикулицка была аккредитована в МИД Узбекистана в качестве корреспондента Al Jazeera.

Позднее, в июне 2021 года, МИД Узбекистана отказался продлевать аккредитацию журналистке, аргументировав это тем, что она нарушила законодательство страны.

Пикулицка сообщила, что уехала из Узбекистана в Казахстан, чтобы иметь возможность въезжать оттуда в Узбекистан каждый месяц, где она сможет пребывать без визы в течение 30 дней как гражданка Евросоюза.

В ноябре Пикулицка собиралась вновь посетить Узбекистан, однако на узбекско-казахстанской границе ее не пропустили узбекские пограничники.

«Хочу уточнить, почему мне запретили въезд в Узбекистан, пока они еще не сказали почему. Если будет возможность, я хочу оспорить это решение», — сказала Пикулицка ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что «не сделала ничего плохого, не совершила никакого преступления».

«Так что вопрос в том, в чем они меня обвиняют?» — сказала журналистка.