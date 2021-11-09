Минск, , 16:11 — REGNUM Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке подписали 9 ноября российский министр энергетики Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве, — напомнили в минэнерго Белоруссии. — Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года».

Таким образом стоимость российского газа для Белоруссии на 2022 год останется на уровне $128,5 за 1 тыс. кубометров, что является самой низкой экспортной ценой. Белорусские госмонополии доставляют газ до потребителей по гораздо более высоким ценам.

Тем временем Виктор Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) посетил Катар. Там его 7 ноября в статусе спецпосланника президента Белоруссии принял премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани.

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