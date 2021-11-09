Москва, 9 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Минобороны России и Минтранс РФ в рамках реализации проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» отремонтировали за два года около 210 км дорог, такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания в военном ведомстве.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

«Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта. За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования. План текущего года выполнен в полном объеме», — рассказал Шойгу.

Шойгу добавил, что исправность дорог доведена до предусмотренных 49% от их общей протяженности в 2,5 тыс. км.