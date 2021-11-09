Москва, 9 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) прокомментировал предложение запретить онлайн-кинотеатрам показывать произведения с сексуальными отклонениями. Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 9 ноября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

«…Роскомнадзор считает, что взрослое население РФ — недееспособные люди. Ведь мне, тридцатилетнему человеку, который купил подписку на какой-нибудь онлайн-кинотеатр, покажи «Горбатую гору» — я тут же побегу жахаться под хвост», — пишет Баженов. «Естественно прикроются детишками… Как обычно, виноваты не родители, что не могут поставить родительский контроль на ТВ, а онлайн-кинотеатры», — считает блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор предложил ввести запрет на показ фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Данная инициатива касалась фильмов и сериалов, выходящих в онлайн-кинотеатрах.