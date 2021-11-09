Белград, , 16:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба президента Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Боцан-Харченко Predsednik.rs

Вучич в очередной раз поблагодарил Россию и Путина за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Собеседники отметили, что предстоящий визит Вучича в Москву будет продлением российско-сербского политического диалога, который «из года в год становится все более интенсивным и отражает обоюдное стремление к всестороннему углублению двухстороннего сотрудничества».

Напомним, что Вучич ранее заявил о том, что во время переговоров с Путиным в ноябре в Москве он намерен обсудить стоимость российского газа для Сербии.