Бишкек, , 16:05 — REGNUM Правительство Киргизии готово гарантировать безопасность китайским инвесторам. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на встрече с послом Китая Ду Дэвэнь сегодня, 9 ноября.

Флаги Китая и Киргизии Ca-portal.ru

Читайте также: Международный деловой совет Киргизии обеспокоен давлением на инвесторов

Стороны обсудили вопросы, касающиеся экспорта киргизской сельхозпродукции на рынки КНР, завершения строительства автотрассы между севером и югом Киргизии, и освоения выданных китайским правительством грантов на ирригацию и реконструкцию городских дорог.

Особое внимание глава киргизского правительства и китайский дипломат уделили просьбе властей Киргизии об увеличении грузового потока через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на киргизско-китайской границе.

Читайте также: В Киргизии российскому инвестору предлагают откупиться от мародеров