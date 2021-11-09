Москва, , 16:03 — REGNUM В России первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 62 млн человек, сообщил 9 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

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«На сегодняшний день первым компонентом привиты 62 млн человек», — сказал министр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

При этом всего за нерабочие дни сделали прививки 3,7 млн жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх регионах России рост заболеваемости ковидом превышает среднероссийские показатели. Наиболее сложная ситуация в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях.