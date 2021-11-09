Джакарта, 9 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что борьба с пандемией в Индонезии получила международное признание, сообщает Kompas.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Согласно индексу восстановления после COVID-19 (Nikkei), Индонезия заняла 41-е место. Индонезия также заняла первое место в Юго-Восточной Азии.

Ранее в этом рейтинге Индонезия занимала 54 позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезиизаявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы.

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