Минск, , 16:02 — REGNUM Официальный Минск отверг обвинения Польши в «нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису». О бездоказательности таких заявлений польской стороны сообщил 8 ноября в Варшаве военный атташе белорусского посольства Алексей Бортник представителям Министерства национальной обороны Польши.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено Министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 г.) является существенной военной деятельностью», — сказано в заявлении белорусского министерства, переданного польским коллегам.

Минобороны Белоруссии в этой связи констатировало: «Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих».

Белорусские военные не получили от Польши ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. Они предложили польским коллегам «провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон». Минобороны Белоруссии «считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», отметив также, что «Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».

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