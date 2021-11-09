Бишкек, , 16:01 — REGNUM Добыча угля в Киргизии началась поздно из-за того, что был саботаж на госпредприятии «Кыргызкомур» («Киргизуголь»). Об этом написал президент Садыр Жапаров на своей официальной странице в Facebook сегодня, 9 ноября.

Президент Киргизии Садыр Жапаров President.kg

«Саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию. Возникает вопрос — что это за коррупция?», — добавил глава государства.

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По его словам, коррумпированные работники «Кыргызкомура» поставляли на ТЭЦ столицы Киргизии не чистый уголь, а смесь из угля и песка.

«От «Кара-Кече» (крупнейшее киргизское месторождение угля — Прим. ИА REGNUM) до теплоэлектроцентрали они делили прибыль с песка. Несколько фигурантов по этому делу задержаны», — резюмировал Жапаров.

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