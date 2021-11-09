Москва, 9 ноября 2021, 16:25 — REGNUM Ревакцинацию от коронавируса прошли около 300 тыс. российских военных, до конца года планируется привить ещё около 253 тыс. военнослужащих, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Шойгу добавил, что на данный момент вакцинировано 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала вооруженных сил.
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