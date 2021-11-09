Москва, 9 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Ревакцинацию от коронавируса прошли около 300 тыс. российских военных, до конца года планируется привить ещё около 253 тыс. военнослужащих, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости в войсках, военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях Минобороны», — сказал Шойгу, отметив, что во многом этому способствовала активная ревакцинация личного состава.

Шойгу добавил, что на данный момент вакцинировано 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала вооруженных сил.