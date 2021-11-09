Москва, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 9 ноября, обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Минск, 25 февраля 2016 года Kremlin.ru

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«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», — говорится в сообщении.

Также Путин и Лукашенко затронули двусторонние вопросы с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества», — добавили в администрации российского лидера.

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Президенты условились и о продолжении контактов.

В пресс-службе президента Белоруссии заявили, что особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также «жёстких действий польской стороны по отношению к мирным людям».

«При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в размере около тысячи человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС.

В Кремле назвали ситуацию на белорусско-польской границе тревожной и напряжённой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что обстановка на границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности РФ.

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