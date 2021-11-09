Белгород, , 16:00 — REGNUM Подозреваемых в распространении фальшивых купюр задержали оперативники Белгородской области. У двух сообщников изъято более 200 банкнот поддельных рублей и долларов США, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Поддельные купюры Пресс-служба УМВД по Белгородской области

По данным следствия, в апреле 2021 года житель Подмосковья начал приобретать подделки и доставлял их в Белгородскую область. Купюры из тайников-закладок реализовывал ранее судимый белгородец. После передачи очередной партии соучастники были задержаны. У подозреваемых изъято 104 поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей и 25 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США.

Один из фигурантов уголовного дела находится под стражей, второй обвиняемый — под домашним арестом.