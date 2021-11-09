9 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:16 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением семейной пары, которая причинила вред своим детям ради получения страховки.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, одна супружеская пара в возрасте старше 40 лет, у которой было четверо общих и трое детей от предыдущих браков, решила провернуть аферу со страховкой после того, как столкнулась с финансовыми трудностями.

Известно, что в период с 2016 по 2019 год супружеская пара подписалась на 30 страховых продуктов и в общей сложности восемь раз умышленно нанесла ранения детям, чтобы получать страховые компенсации.

Насилие над детьми Elheraldo.co

Так, например, пара порезала острым предметом ногу 16-летнего сына, заявив в больнице и страховой, что тот поранился разбитой бутылкой, когда выносил мусор. Страховая выплата за тот случай составила 11 млн вон (~$9,3 тыс.).

Позднее глава семьи умышленно получил ожоги тела, «заработав» на этом 67 млн вон (~$56,9 тыс.).

Тем не менее мошенничество пары было раскрыто, и суд города Чонджу приговорил мужчину к шести годам тюрьмы, а женщину — к четырем годам. Однако обвинение подало на аппеляцию и, учитывая непоправимую эмоциональную травму, нанесённую детям, потребовало для четы десяти и семи лет лишения свободы соответственно.

Следующее заседание суда состоится в конце ноября.

«Независимо от того, насколько им были нужны деньги, как можно было приставить нож к своему ребенку?» — удивляется rose***.

«Если у вас нет возможностей воспитывать детей, зачем тогда рожали?» — интересуется tuss***.

«Почему дети должны страдать? Этих горе-родителей нужно наказать», — вопрошает kkjn***.

«Люди хуже собак», — отмечает jesu***.

«Если приговор вступит в силу, что будет с детьми?» — интересуется pgs9***.

«Такие люди, как они, не задумаются над своими поступками до тех пор, пока не окажутся на скамейке подсудимых», — пишет dhne***.

«Даже животные заботятся о своих детях…» — отмечает snqn***.

«Если бы их не уличили в нанесении вреда детям, то они могли и убить свое чадо», — bina***.

«Это действительно происходит в нашей стране?» — интересуется smc1***.

«Где живет эта пара? Я бы сложил их в мусорный мешок и выкинул», — пишет lims***.

«Почему вы используете своих детей, чтобы покрыть свои долги?» — вопрошает qyeo***.

«Как можно совершать такие поступки в отношении своих же детей?» — недоумевает sms1***.

«После первого брака родила ещё четверых? Это что там за монстры?!» — удивляется min7***.

«После совершения таких злодеяний родители должны искупить свою вину перед детьми», — требует lcha***.

«Детям туго приходится из-за таких родителей», — предполагает kihe***.