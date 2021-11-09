Тбилиси, 9 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Общественности были представлены доказательства, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме не голодает. Об этом 9 ноября заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Все увидели также и видеодоказательства. Каким «фейком» является сам Михаил Саакашвили, таким же «фейком» является его голодовка», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что скоро все привыкнут к тому, что Саакашвили отбывает наказание в тюрьме. Лидер «Мечты» также надеется, что в течение трёх следующих лет власти Грузии смогут сосредоточится на её развитии, так как следующие выборы будут только в 2024 году.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. Саакашвили на это заявил, что он ел пищевые добавки.