Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи на 10 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Sochiadm.ru Смерч

В соответствии с прогнозами ночью и утром 10 ноября на территории Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17−22 м/с, а в Лазаревском районе — до 22−27 м/с. В предгорной зоне возможен сильный дождь и грозы, а вечером 10 ноября ветер усилится до 15−18 м/с. Также на участке Магри — Веселое в течение суток 10 ноября не исключена возможность формирования смерчей над морем.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности, уточнили в администрации курорта.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение в связи с погодными условиями объявлено на 9 и 10 ноября на территории Краснодарского края. Синоптики сообщили о возможных сильных ливнях, грозах и даже местами снеге.