Лос-Анджелес, США, , 16:53 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) записал видеообращение к своему коллеге Дрейку. Музыкант опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 9 ноября.

Канье Уэст Pieter-Jannick Dijkstra

https://www.instagram.com/tv/CWCgaASJmMK/

Уэст предложил Дрейку «отложить в сторону гордость» и присоединиться к нему на сцене в качестве специального гостя, чтобы «поделиться двумя крупнейшими альбомами года». Концерт состоится в Лос-Анджелесе 7 декабря 2021 года — его целью станет освобождение гангстера Ларри Гувера.

ИА REGNUM напоминает, что Ларри Гувер продолжительное время был главарём уличной банды «Гангстеры-Апостолы», однако в 90-х отрёкся от своего криминального прошлого. В настоящее время он отбывает в тюрьме два пожизненных срока, однако многие американцы считают его жертвой политических сил.

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