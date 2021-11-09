Москва, 9 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,47%, отступая до 70,87 рубля. Евро теряет 0,43%, снижаясь до 82,07 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

«Как и прогнозировалось на прошлой торговой неделе, рассеченной биржевым 4 ноября, распродажи в рубле оказались необоснованными. Риторика членов ФРС на заседании 4 ноября была вовсе не столь ястребиной, как опасались участники рынка.

Сокращение программы выкупа активов с рынка стартовало, но пока будет составлять лишь $15 млрд в месяц, то есть в рамках программы в рынок в ближайший месяц получит более $100 млрд.

В то же время темпы инфляции в США остаются высокими, что снижает интерес к трежериз и поддерживает валюты сырьевых экономик. Дополнительным позитивом для рубля стало возобновление роста котировок на сырьевых площадках.

Опасения продления локдауна в России также оказались излишними. На этом фоне рубль довольно активно восстанавливается после отката прошлой недели.

Однако главным драйвером для российской валюты остаются цены на нефть, а они пока ещё не вернулись к октябрьским максимумам.

Так или иначе, у российской валюты есть неплохие шансы продолжить укрепление к доллару и евро в ближайшие дни», — предполагает эксперт.

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