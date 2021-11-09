Бишкек, , 15:57 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей недавно появилась информация о том, что Айгуль Жапарова, супруга президента Киргизии Садыра Жапарова якобы финансирует одну из политических партий, которая выдвинула своих кандидатов на парламентских выборах, назначенных на 28 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев выступил с официальным опровержением слухов о попытках родственников президента повлиять на политическую ситуацию в стране.

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По его словам, опубликованная в интернете информация о вмешательстве первой леди Киргизии в процесс выборов в республиканский парламент, «является ложной и недостоверной».

«Мы неоднократно отмечали неизменную позицию главы государства относительно участия его родственников в политических и государственных делах. Подчеркну еще раз, что президент не позволит никому из ближайших родственников вмешиваться в какие-либо политические процессы и влиять на них», — заключил Султанбаев.

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