Варшава, , 15:56 — REGNUM Спецслужбы Польши оценивают число мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются нелегально проникнуть в ЕС из Белоруссии и живут в палаточном городке прямо на границе, составляет не менее 4 тысяч человек. Об этом сообщил 9 ноября официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в соцсети Twitter.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда 8 ноября шла большая и организованная колонна мигрантов к границе, количество людей там составляло всего несколько сотен. Это и так всех впечатлило. Но потом их количество становилось все больше и больше, и теперь там не меньше 4 тысяч», — отметил он.

Польская сторона утверждает, что все 4 тысячи мигрантов были доставлены властями Минска прямо к польской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.