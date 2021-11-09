Ново-Огарево, Московская область, 9 ноября 2021, 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону, передаёт сайт Кремля 9 ноября.
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Главы государств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Путин и Лукашенко подтвердили намерения по дальнейшему развитию взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества.
Помимо прочего, лидеры двух стран обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.