Токио, 9 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Количество игроков массовой многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV достигло отметки в 1,6 млн человек. Об этом 9 ноября пишет «Игромания».

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Издание отмечает, что прирост новых игроков с апреля 2021 года составил порядка 300 тыс. человек. При этом в Final Fantasy XIV вернулось около 331 тыс. игроков.

Стоит добавить, что к релизу готовится масштабное дополнение для Final Fantasy XIV под названием Endwalker — оно должно выйти 7 декабря 2021 года. Количество предварительных заказов на него сейчас составляет почти 900 тыс.