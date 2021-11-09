Москва, 9 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Обещание Джо Байдена, данное Владимиру Путину по борьбе с киберпреступниками, скорее, звучало как угроза, особенно в свете того, что в США неоднократно пытались обвинить Кремль в том, что именно он стоит за хакерскими атаками в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Киберпреступность

«Угроза оказалась пустой, никакой связи между предполагаемыми участниками группировки REvil и российскими властями выявить не удалось.

Более того, в отличие от задержанного в Польше украинца, второй участник, который, по мнению ФБР скрывается в Барнауле, остаётся фигурой полумифической.

Да и большая часть похищенных средств пока не найдена, а учитывая то, что деньги переводились в криптовалюте, найти их будет не так-то просто.

Впрочем, Байдену сейчас сгодится любой позитивный информационный повод — над ним всё ещё довлеет негативный эффект после бегства из Афганистана, борьба с пандемией всё ещё далека от окончательной победы.

Несмотря на то, что Трампа, которого обвиняли в саботаже этой борьбы, давно уже нет в Белом доме, попытки давить на ОПЕК с целью снижения нефтяных цен, как и на Европу для недопущения запуску «Северного потока — 2» выглядят довольно беспомощно.

А тут ещё и любимое дитя демократов, Украина, не знает, что выбрать, замерзнуть зимой или развязать новую войну.

Так что любой момент, когда глава государства в сознании и может твёрдо стоять на ногах, пиарщики из Белого дома пытаются использовать на полную катушку», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил о том, что американские власти начали ловить киберпреступников по всему миру за совершённые ими деяния, так, как было обещано президенту России Владимиру Путину.

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