Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал усилить борьбу с несанкционированными свалками мусора и жестко наказывать нарушителей. По его словам, с 2022 года количество несанкционированных свалок в Петербурге надо уменьшать более чем вдвое каждый год.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Незаконная свалка мусора

Как сообщили в Смольном, на рабочем совещании с членами городского правительства 9 ноября рассматривалась дорожная карта по достижению значений показателя «Качество окружающей среды». Она разработана во исполнение указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Особое внимание уделено ликвидации и предотвращению образования несанкционированных свалок.

«Со следующего года количество несанкционированных свалок ежегодно должно уменьшаться в два и более раза. С нарушителями надо бороться жестко — штрафовать, наказывать всех, кто создает свалки», — сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что целевой показатель дорожной карты «Качество окружающей среды» в следующем году должен составить 106,25% к уровню текущего года.

Беглов поддержал расширение в законодательстве ответственности владельцев автомобилей за несанкционированный выброс мусора, в том числе для физических лиц, на которых часто оформляют машины, вывозящие мусор, чтобы избежать более сурового наказания, предусмотренного для юрлиц.

Как напомнили в Смольном, с 2022 года Петербург переходит на новую систему обращения с отходами с привлечением единого регионального оператора.

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