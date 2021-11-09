Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Петербурге задержали так называемого «курьера», который помогал телефонным мошенникам забирать у обманутых петербуржцев деньги, а во время попытки скрыться от полиции насмерть сбил подполковника СОБР Росгвардии. Вместе с подозреваемым задержаны еще двое фигурантов. Об этом 9 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагаемый виновник в гибели подполковника полиции Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО .

Утром 9 ноября сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемого участника организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии.

«При попытке задержания водитель совершил наезд на одного из них, причинив смертельные травмы, после чего скрылся. Для его задержания был объявлен план операции «Перехват». Менее чем через час автомобиль с водителем был блокирован полицейскими неподалеку от АЗС у города Мурино Всеволожского района Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.

Одновременно сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию других участников преступной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. Водитель, которого подозревают в смертельном наезде на силовика, ранее был судим по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

"Задержали по каким-то денежным махинациям. Частично [участвовал], но не подозревал, работал как курьер. Ну ещё сказали, что я задавил сотрудника, когда меня задерживали», — заявил полицейским задержанный «курьер».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибший силовик — 48-летний Евгений Михайлович Захаров, который проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» — с 2016 года. Ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка». У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Погибшего при исполнении своих обязанностей сотрудника представят к государственной награде (посмертно).

Видео с задержанным «курьером» преступной группы: пресс-служба ГУ МВД по С.-Петербургу и Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге возбудили дело по факту смертельного наезда на сотрудника СОБР