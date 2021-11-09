Бишкек, 9 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров перекладывает ответственность за возникший в республике энергетический кризис на своих предшественников, ранее возглавлявших республику. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook сегодня, 9 ноября.

President.kg Садыр Жапаров

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По словам главы государства, прежние власти покупали недостающую электроэнергию в соседних странах по официальной цене в 5 сомов (4,2 рубля) за киловатт-час, но в реальности она была гораздо ниже.

«Разница пошла в карманы «больших людей». Может быть, они и не строили новые ГЭС специально ради того, чтобы продолжать преследовать свои интересы и жить счастливо? Таким образом, они обанкротили энергосистему», — утверждает Жапаров.

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