Кемерово, , 15:49 — REGNUM Театр драмы Кузбасса сообщил о новых правилах посещения. Так, с 15 ноября допуск зрителей на спектакли будет осуществляется при наличии: сертификата вакцинации от COVID-19либо QR-кода, отрицательных результатов ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до мероприятия.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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«В связи с тем, что c 15 ноября для проверки билетов и необходимых документов на входе в театр потребуется чуть больше времени, мы просим вас приходить в театр немного заранее. Масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора на территории театра сохраняются, — подчеркнули в учреждении. — Новые правила посещения — не инициатива театра, а новые реалии нашего времени».

В театре уточнили, что для зрителей младше 18 лет QR-коды и результаты ПЦР-теста не требуются.