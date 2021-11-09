Бишкек, 9 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Министерство энергетики Киргизии в настоящее время имеет задолженность в 130 млрд сомов (около 110 млрд рублей). Об этом написал президент Садыр Жапаров на своей официальной странице в соцсети Facebook сегодня, 9 ноября.

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«Сегодня минэнерго задолжало эту сумму внутренним и внешним источникам. Это означает «банкрот»», — подчеркнул глава государства.

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Вместе с тем, Жапаров охарактеризовал ситуацию в энергетике как «незначительные трудности», и отметил, что населению республики «придется потерпеть».

«Даже, если сейчас вы захотите «съесть заживо» министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса», — утверждает президент Киргизии.

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