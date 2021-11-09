Минск, , 15:46 — REGNUM Штурмующие белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы нелегальные мигранты — это следствие политики западных стран. Об этом 9 ноября заявил Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо миграционного кризиса на границе Союзного государства с Евросоюзом, охрана которой является ответственностью Госпогранкомитета Белоруссии, Лукашенко и Коротченко обсудили также ситуацию на Украине. Собеседники уделили внимание и собственно Союзному государству: Лукашенко прокомментировал подписанные 4 ноября документы об углублении экономической интеграции России и Белоруссии в союзном формате.

Белорусский политик традиционно обратился к теме поствыборных протестов в Белоруссии 2020 года. Он рассказал о своём видении решения проблем международной безопасности, распространения коронавируса и здорового образа жизни, принятия новой белорусской конституции, а также прокомментировал ряд других тем, вызвавших у собеседников взаимный интерес.

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