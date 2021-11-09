Владикавказ, , 15:46 — REGNUM В Северной Осетии будет построен новый аэровокзал. Его открытие запланировано на 2022 году в аэропорту города Владикавказа. Новый аэровокзальный комплекс будет обслуживать пассажиров внутренних и международных маршрутов. Финансирование проекта за счет инвесторов составит более 1,8 млрд рублей.

Международный аэропорт «Владикавказ» Mr.Grand

«Частные инвестиции в этот важный для развития туризма региона объект составляют 1 млрд 815 млн рублей. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс будет открыт в 2022 году», — цитирует ТАСС министра экономического развития региона Заура Кучиева.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом аэропортовом комплексе будут предусмотрены авиаперроны и стоянки для автотранспорта на привокзальной площади. Кроме того, будет создано несколько зданий для наземных служб.

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