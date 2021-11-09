Токио, , 15:46 — REGNUM Японский геймдизайнер Сигэру Миямото заявил, что Nintendo планирует «ещё сильнее расширить» франшизу трёхмерных игр о водопроводчике Марио. Об этом 9 ноября пишет портал VGC.

Марио — герой игр-платформеров

По словам Миямото, коммерческий успех Super Mario Odyssey убедил его в том, что 3D-игры о Марио могут быть востребованы и подходить широкой аудитории. Он отметил, что Nintendo будет искать новые способы для улучшения серии.

Напомним, что релиз Super Mario Odyssey состоялся в 2017 году. Игра является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: «Коммунистический Minecraft» хотят возродить спустя четыре года с закрытия