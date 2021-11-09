Челябинск, 9 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжает действовать пожароопасный сезон. Об этом сообщает региональное Главное управление лесами.

Лесной пожар

За последние выходные в регионе потушили 15 возгораний, а ещё одно локализовали. Общая площадь достигла 257 га.

Глава ведомства Сергей Лавров отмечает, что в 2020 году последний пожар потушили 5 ноября. Но в 2021-м нет снега, зато есть ветер и сухая трава, которая горит не хуже, чем летом. В лесах по-прежнему запрещены паяльные лампы, примусы, костры, мангалы и жаровни.