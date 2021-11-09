Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Президент США Джо Байден не стал 8 ноября отвечать на вопрос американского журналиста о том, потребует ли тот от своего китайского коллеги Си Цзиньпина прозрачности относительно происхождения коронавирусной инфекции, сообщает New York Post.

«Президент Байден слышал, но не ответил на мой вопрос о том, как он собирается добиться прозрачности Китая в отношении происхождения COVID-19», — написал журналист издания Стивен Нельсон на своей странице в Twitter.

«Байден планирует виртуальный саммит с председателем КНР Си в этом году, но он очень мало говорит о стремлении к прозрачности в отношении происхождения вируса», — добавил он.

Как отмечает New York Post, американский лидер посмотрел прямо на репортера, когда он услышал вопрос, который был задан на лужайке перед Белым домом, однако не стал на него отвечать. Другим же вопросам, в частности, касающимся законодательной повестки дня, он уделил свое внимание.