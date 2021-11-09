Москва, 9 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Котировки криптовалют мало зависят от каких-то реальных экономических процессов. Их цена определяется исключительно количеством свободных денег на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Прогнозировать их котировки с точки зрения фундаментального анализа просто невозможно, а на основе методов технического анализа весьма рискованно, поскольку этот рынок всасывает в себя всё больше средств профанов, соблазненных возможностью легкой наживы.

Высокая волатильность на данном рынке как раз и обусловлена тем, что никакой реальной ценности биткоин собой не представляет. Значит, нельзя определить ни цену, выше которой его не имеет смысла покупать, ни цену, ниже которой он не может опуститься (разве что, кроме 0).

Идеальная схема для освобождения населения от лишних денег, построенная по принципу финансовой пирамиды. Но, в отличие от пирамиды, она может «лопаться» и запускаться снова бесконечное количество раз, поскольку даже никаких обязательств по выплате регулярных сумм эмитенты на себя не берут.

Возможно, в ситуации, когда на мировых финансовых рынках надувается всё больше разнообразных «пузырей» криптовалюты выполняют даже некую полезную функцию, стравливая из системы лишний пар.

И главное, когда в очередной раз финансовые активы схлопнутся, те, кто вложился в криптовалюты, не станут дополнительным фактором риска — ведь они не смогут никого винить в своих проблемах, требовать компенсаций.

Все реально значимые для экономики игроки, такие, как реальный бизнес, банки и государства, выйдут из кризиса со значительно меньшими долгами, чем могли бы, не будь такого инструмента, как криптовалюты, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена биткоина 9 ноября 2021 года вновь обновила исторический максимум, превысив $68 тыс. Криптовалюта подорожала на 4,82%.

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