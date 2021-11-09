Тбилиси, 9 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Права человека включают в себя право на соответствующее медицинское обслуживание. Об этом 9 ноября заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель на вебинаре с участием депутатов Европарламента.

Карл Харцель

Дипломат прокомментировал перевод объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

«Соблюдение прав Саакашвили и выполнение правовых процессов является важным, и это полная ответственность властей, — сказал Харцель. — Властям Грузии нужно сделать всё для соблюдения его прав».

Посол отметил, что в Евросоюзе следят за тем, как развивается ситуация в Грузии вокруг бывшего президента.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября, после чего он объявил голодовку. 8 ноября, когда консилиум врачей заявил об ухудшении состояния экс-президента, его перевезли в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси. Сам бывший грузинский лидер выступал против такого перевода. По данным минюста Грузии, голодающий более месяца Саакашвили в тюремной больнице набросился на правоохранителей и повредил медицинского оборудование.