Липецк, 9 ноября 2021, 15:43 — REGNUM Дзюдоистка из Липецкой области Марта Родионова выиграла бронзовую медаль первенства России среди юниоров. Спортсменка выступала в категории 63 килограмма, сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов.

Дзюдоистка из Липецкой области Марта Родионова выиграла бронзовую медаль первенства России среди юниоров
Дзюдоистка из Липецкой области Марта Родионова выиграла бронзовую медаль первенства России среди юниоров
Липецкаяобласть.рф

Турнир проходит в Ижевске. Участие принимают более 1200 спортсменов, среди которых одной из лучших стала липецкая дзюдоистка, обеспечив себе место в сборной России.

«В последнее время мы видим, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов в самых разных видах спорта. Это не может не радовать. Мы постоянно развиваем спортивную сферу, чтобы у жителей региона была возможность выбрать спорт для себя и полноценно этим видом заниматься. Каждое достижение наших ребят доказывает, что наша работа в этом направлении проделана не зря», — прокомментировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.