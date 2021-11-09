Липецк, 9 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Дзюдоистка из Липецкой области Марта Родионова выиграла бронзовую медаль первенства России среди юниоров. Спортсменка выступала в категории 63 килограмма, сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Дзюдоистка из Липецкой области Марта Родионова выиграла бронзовую медаль первенства России среди юниоров

Турнир проходит в Ижевске. Участие принимают более 1200 спортсменов, среди которых одной из лучших стала липецкая дзюдоистка, обеспечив себе место в сборной России.

«В последнее время мы видим, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов в самых разных видах спорта. Это не может не радовать. Мы постоянно развиваем спортивную сферу, чтобы у жителей региона была возможность выбрать спорт для себя и полноценно этим видом заниматься. Каждое достижение наших ребят доказывает, что наша работа в этом направлении проделана не зря», — прокомментировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.