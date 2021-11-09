Брюссель, , 15:43 — REGNUM Белоруссия использует нелегальных мигрантов как гибридное тактическое средство, что является неприемлемым. Об этом 9 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Столтенберг сообщил своим подписчикам в соцсети, что он обсудил с Дудой «серьёзную ситуацию на польской границе». Генсек военно-политического блока заверил, что НАТО в этом конфликте солидарно со всеми своими союзниками в регионе.

Накануне польский лидер созвал чиновников и силовиков на экстренное совещание по проблеме обострения е миграционного кризиса. Поводом стало прибытие из Белоруссии на польскую границу около тысячи нелегальных мигрантов из восточных стран, которые попытались преодолеть проволочные и другие заграждения.

Госпогранкомитет Белоруссии отвечает за охрану белорусско-польской границы, являющейся также частью границы Союзного государства России и Белоруссии. До белорусского кризиса 2020 года Евросоюз финансировал обустройство этой границы.