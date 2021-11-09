Козельск, Калужская область, , 15:45 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Козельска, которая подозревается в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Убийство publicdomainpictures.net

По версии следствия, 8 ноября 38-летняя жительница Козельска находилась в одном из домов вместе с 34-летней знакомой и заподозрила женщину в краже телефона. В ходе ссоры подозреваемая нанесла потерпевшей колото-резаные ранения, от которых женщина скончалась на месте.

Злоумышленница задержана на 48 часов. Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Как пояснила подозреваемая, впоследствии она нашла свой телефон. По данным следствия, в момент совершения преступления обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние дети подозреваемой и потерпевшей сейчас проживают со своими отцами.

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