Москва, , 15:43 — REGNUM В России сегодня, 9 ноября, отмечается День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) системы МВД.

Сотрудники СОБР 51.rosguard.gov.ru

Праздник официально отмечается с 2004 года. Дата праздника приурочена к созданию отрядов милиции специального назначения системы МВД России при Мосгорисполкоме в 1978 году в ходе подготовке к XXII летним Олимпийским играм в Москве.

В этот день отмечают особо отличившихся сотрудников и ветеранов в деле силового сопровождения оперативно-розыскных и следственных действий, защиты свидетелей, охраны должностных лиц, освобождения заложников и ликвидации террористических и экстремистских групп.