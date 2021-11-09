Сантьяго, , 15:42 — REGNUM Палата депутатов Чили после длительных дебатов, которые продолжались почти сутки, одобрила импичмент президенту страны Себастьяну Пиньере. Об этом 9 ноября сообщает агентство Reuters.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

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Парламентарии с минимальным количеством необходимых 78 голосов против 67 и при трёх воздержавшихся проголосовали за импичмент. Теперь решение будет направлено в сенат. В сенате для этого потребуется более высокий порог голосования в две трети из 43 сенаторов.

Напомним, Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили в марте 2018 года. Его срок на посту главы гсоударства истекает весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно «Досье Пандоры», которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), семье Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнёров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью $152 млн провели через офшор на Британских Виргинских Островах. Горная компания ведёт разработки неподалёку от национального заповедника.

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Администрация чилийского президента в свою очередь опровергла причастность главы государства к офшорным схемам. заявив, что в 2017 году генеральная прокуратура Чили и суды тщательно расследовали события, связанные с продажей упомянутого в досье рудника Dominga. В результате прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции.

В октябре оппозиция выдвинула против Пиньеры конституционное обвинение — процедура, применяемая к представителям власти, обвиняемым в совершении правонарушения, которое оправдывает их отстранение от должности.

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