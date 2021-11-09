Москва, 9 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Немецкий политик депутат парламента ФРГ от партии «Левые Клаус Эрнст исходит из того, что Украина, как заинтересованная сторона, будет стремиться затянуть сертификацию газопровода «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Но сама идея о том, что важное для Германии и Евросоюза решение может принимать стороннее государство, которое даже не входит в ЕС, уже никого не удивляет и не вызывает возмущения.

Более того, нужно отметить, что против участия Украины и США в данном вопросе и за скорейший запуск газопровода выступают в Германии преимущественно политики, находящиеся в оппозиции.

Но решение принимать будут не они, и даже не правящая коалиция, а чиновники. И, как показывает, например, затяжной саботаж с сертификацией российской вакцины «Спутник V», у Вашингтона есть немалые возможности продавливать через бюрократов нужные решения, даже если они прямо противоречат интересам их стран.

Так что вероятности того, что Украина или Польша в лице своих транзитеров в итоге всё-таки будут подключены к процессу сертификации «Северного потока — 2», исключать нельзя.

Тем более, что для немецких чиновников заключение подобных «экспертов» стало бы удобным поводом продолжать затягивать этот процесс, ссылаясь на формальности.

Так что не только в январе, но даже к лету 2022 года сертификация может не быть завершена — резервы по наращиванию поставок по другим трубам сохраняются.

А прямо отказать в поставках под предлогом того, что ему не дают запустить ещё одну трубу, Газпром не сможет. Так что риск замерзнуть для Европы минимален», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента ФРГ от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода «Северный поток — 2».

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