Москва, 9 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не сказалась на боевой подготовке Вооруженных сил РФ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Сергей Шойгу

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск», — сообщил Шойгу.

Он отметил, что за время обучения проведено более 18 тысяч мероприятий, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок.